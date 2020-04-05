Londra'da koronavirüs nedeniyle beş otobüs şoförü hayatını kaybetti

05 Nisan 2020 Pazar, 11:14

Londra’da otobüs şoförlerinin mensubu olduğu sendikanın yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarını işlerine taşımakla kahramanca bir iş yapan otobüs şoförlerinin hayatını kaybetmeleri bir trajedi” ifadeleri kullanıldı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da ölümlerden ötürü yıkıldığını belirtti.