Londra'da koronavirüs nedeniyle beş otobüs şoförü hayatını kaybetti
Londra’da koronavirüs nedeniyle beş otobüs şoförünün hayatını kaybettiği açıklandı.
Londra’da otobüs şoförlerinin mensubu olduğu sendikanın yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarını işlerine taşımakla kahramanca bir iş yapan otobüs şoförlerinin hayatını kaybetmeleri bir trajedi” ifadeleri kullanıldı.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da ölümlerden ötürü yıkıldığını belirtti.
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