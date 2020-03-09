Londra’da koronavirüs paniği, market rafları bomboş kaldı

09 Mart 2020 Pazartesi, 13:38

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs İngiltere’nin başkenti Londra’da da paniğe neden olurken, İngiltere Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 45 kişiye daha koronavirüs testi yapıldığını açıkladı. İngiltere’de toplam vaka sayısı 209’a yükseldi.

Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’ta birçok iş merkezi ve şirket evden çalışma sistemine geçerken, vatandaşlar salgının büyümesinden korkup marketlere hücum etti. İngiltere’nin en büyük market zincirlerinden ASDA’nın birçok mağazasında raflar boşaldı.

Londra Gündem'den Taner Bildik'in haberine göre evden çıkamama korkusu yaşayan vatandaşlar, özellikle marketlerde hazır gıda ve kuru bakliyat reyonlarını boşalttı. Kasalarda uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere’de cumartesi sabahı itibarıyla vaka sayısı 209 olarak açıklandı. Cuma günü 88 yaşında bir erkek hastanın Milton Keynes Hastanesi’nde ölmesi üzerine koronavirüs nedeniyle Birleşik Krallık’ta ölüm sayısı ikiye yükselmişti.

Sağlık Bakanlığı 21 binden fazla insanın test edildiğini belirtilerek salgının korkutucu boyutlarda olmadığını açıkladı.