Lufthansa'ya 9 milyar Avroluk yardım paketi

28 Nisan 2020 Salı, 11:17

Almanya, havayolu şirketi Lufthansa'ya , veto hakkına sahip azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalye karşılığında, yaklaşık 9 milyar Avro değerinde (9.74 milyar dolar) yardım paketi sağlama konusunda anlaştı.

Business Insider haber sitesinin kaynaklara dayandırdığı haberde hükümet temsilcilerinin ve havayolu şirketinin dün ana noktalar üzerine anlaştığı ancak Üst Yönetici (CEO) Carsten Spohr'ın görüşmelerde resmi olarak yer almadığı ifade edildi.

Habere göre Spohr resmi olarak anlaşmaya Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile varmak istedi.

Alman hükümeti ve Lufthansa henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Reuters, geçen hafta konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı haberinde Lufthansa'nın 10 milyar Avro'ya varabilecek bir yardım paketi üzerine anlaşmayı amaçladığını bildirmişti. Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle neredeyse tüm uçaklarını indirmek zorunda kalmıştı.



