Lugano, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunu anlattı
Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Diego Lugano, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Diego Lugano, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Lugano, "Türkiye'de yaşadıklarımdan 10 tane kitap yazabilirim. Türkler, Uruguaylılara çok benziyor, bir anda yükseliyorlar. 1000'lerce anım var. İlk yılımda Ümit Özat kaptandı, Alex gibi bir oyuncu vardı ve 100. yılda şampiyon olmalıydık. Hayatımda böyle bir baskı görmedim" dedi.
Lugano “Bir gün yemekteydik, yabancılar maaşları alamadığı için sinirliydi ve kaptan bana, 5 aylık maaşını alamadığını söyledi. Tercümana başkan ile görüşmek istediğimizi söyledik ama ondan önce başkan ona, ikimizle konuşmak istediğini söylemiş. Maça çıktık, kazandık ve sonra ofisine gittim. Ofisine gidince, el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmaya başladı, hiçbir şey anlamadım. Sinirli bir Türk, başka kimseye benzemiyor” diye konuştu ve şöyle devam etti:
“Masaya vurdu, bir şeyleri tekmeledi, bizi tehdit mi ediyordu anlamadım. Konuşmak istediğimizde de bizi ofisten attı. Tercüman çevirmek istemedi. Çok gergindi. 100 yıllık bir kulüpte olduğumuzu, 25 milyon taraftarı olduğunu ve Güney Amerikalıların maçtan 1 gün önce para konuşmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Halbuki biz hiçbir şey söylememiştik. Galatasaraylı Muslera'ya Türkiye'ye gitmesini ben söyledim.'”
Kaynak: Sözcü
Video Haberler
- Sokağı bir anda kapladı! İşte dehşete düşüren görüntüler
- Brad Pitt, Trump'la böyle dalga geçti
- Şehirde kız kaçırma olayında ilginç savunma!
- Panik dolu anlar! Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
- TRT spikerinin sorusu sosyal medyayı karıştırdı!
- Para yardımını daha çok ihtiyacı olanlar için almadı
- Hırsızı fark etti, evire çevire dövdü!
- Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
- Kurtuluşu 'Ciao Bella' ile kutladılar
- Mahalleli evden çaldı o oynadı