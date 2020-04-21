Lukaku: "Aralık ayında Inter’de 23 oyuncu hastaydı"

21 Nisan 2020 Salı, 19:30

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, ülkede henüz yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilmediği geçen aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini söyledi.

Belçikalı forvet, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23'ü hastaydı. Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdaki hemen herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, "Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serie A'da 26 Ocak'ta oynadıkları Cagliari maçını hatırlatan Interli yıldız, "Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı." yorumunu yaptı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da 31 Ocak'ta Çinli turistlerde virüs tespit edilmiş, ilk yerleşik vaka ise 21 Şubat'ta görülmüştü.