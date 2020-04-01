Maaş indirimi konusunda karar çıkmadı
İngiltere'de futbolcu maaşlarında indirime yönelik toplantıda karar çıkmadı.
İngiltere Premier Lig'de futbolcu ücretlerinde indirime gidilmesi ve sezonun nasıl devam edeceğine yönelik senaryoların tartışıldığı görüşmelerin ilk gününde karar çıkmadı.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL), Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve Lig Menajerleri Birliği (LMA) ile dörtlü bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu belirtilerek, futbol karşılaşmalarına "güvenli ve şartlar uygun olduğunda" devam edileceği vurgulandı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmelerin takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Futbolcu maaşları ve 2019-2020 sezonunun devamı gibi konularda bugün herhangi bir karar alınmadı. Görüşmelerimiz önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek." ifadelerine yer verildi. İngiltere’de Liverpool ve M.United maaş indirimine sıcak bakmıştı.
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