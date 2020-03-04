Macaristan Başbakanı sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 130 bin sığınmacının Türkiye-Yunanistan sınırını geçtiğini ve bu sığınmacıların mümkün olduğu kadar güneyde durdurulması gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Çekya liderleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında “Yunan-Türk sınırını savunmak yeterli olmayacak. Son çare olarak Avrupa’nın dış sınırını savunacağız” dedi.
SOYLU: 135 BİN 844 SIĞINMACI AYRILDI
Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerlerinin şehit düştüğü saldırıdan sonra Türkiye sığınmacılara “açık kapı politikası” uygulayacağını açıklamıştı. Haber üzerine Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nın ardından İpsala Sınır Kapısı’na da yönelmişti. Son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı saysını 135 bin 844 olarak güncellemişti.
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