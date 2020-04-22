Macaristan'dan Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişi hakkında soruşturma
Macaristan'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişi hakkında, sosyal medya hesabından kentle ilgili yaptığı esprili paylaşım gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.
Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen grup arasında bulunan P.P. Twitter hesabından pasaportundaki Bingöl giriş damgasını paylaşarak, "Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim" ifadesini kullandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır."
Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
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