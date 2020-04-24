Maden şirketlerine koronavirüs desteğine CHP’li Tanal'dan tepki: Kazdağları talancılarına Korona jesti

24 Nisan 2020 Cuma, 14:50

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maden şirketlerinin, Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı devlet hakkını, 28 Aralık 2020 tarihine kadar faizsiz olarak ertelemesine tepki gösterdi.

“6 AYLIK ERTELEME EMEKÇİLER İÇİN UYGULANMADI”

CHP’li Tanal, maden şirketlerine tanınan ayrıcalığın, faturalarını ödeyemeyen ve evine ekmek götüremeyecek duruma gelen yurttaşlara tanınmadığını öne sürerek, “Salgın nedeniyle gelirinden, işinden olan vatandaşın borçları üç ay öteleniyor. Vatandaşın kredilerinde, kredi kartlarında erteleme işleminden dolayı faiz farkı işliyor. Ancak devlet, maden şirketleri için kendi alacağını hiçbir ekleme yapmadan 6 aya kadar erteliyor. 6 aylık erteleme emekçiler, yurttaşlar için uygulanmadı” dedi.

"ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Siyanürle altın madeni araması yapılırken Kazdağları’nda binlerce ağacın kesilerek, doğa katliamı yapıldığını anımsatan Tanal, maden şirketleri için yapılan düzenlemeye şu sözlerle itiraz etti:

“Koronavirüs salgını sürecinde de bu şirketlerin çalışmaları sürüyor. Hatta bazı yerlerde pandemi fırsatçılığı yapılarak temponun arttırıldığı yönünde şikayetler geliyor. Ayrıca bu süreçte devlet kontrol edemediği, doğaseverler denetleyemediği için belirlenen sahanın dışına çıkılması da ihtimal dahilindedir. Salgında, sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde bile ‘şantiye’ kriteriyle yasaktan muaf tutularak üretim yapıyorlar. Siz de kalkıp 2019’dan kalan devlet alacağını, devlet alacağını 6 ay boyunca erteliyorsunuz. Krizden etkilenmeyen şirketlere, madencilere jest yapıyorsunuz ama salgının ekonomiye olumsuz etkisiyle adeta perişan olan, evine ekmek götüremeyen kişilerin borçlarını aynı şartlarda ertelemiyorsunuz. Bu tamamen Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bir de ortada bir kriter yok. Hangi kritere göre bu maden şirketlerinin borçları 6 ay boyunca ertelendi, vatandaşın borcu neden aynı süreyle, aynı kapsamla ertelenmedi? Ortada izaha muhtaç bir durum var.”

"KAMPANYAYA BAĞIŞ YAPMANIN JESTİ Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya maden şirketleri tarafından bağış yapılıp, yapılmadığını da soran Tanal, “Acaba bu şirketler bağışta bulundular da, bundan dolayı mı borçları ertelendi? ‘Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez’ anlayışıyla mı hareket edildi? Eğer böyle bir durum varsa, maden şirketlerinin bağış parasını hesaplayalım. Bağışlar zaten vergiden düşüyor. Bu durumda kim karlı, kim zararlı ortaya çıkmış olur. Zaten pırlanta vergiden muaftı. Üstüne bir de devlet hakkını erteleme jesti geldi” diye konuştu.

"DEVLETİN ALACAĞI AFFEDİLECEK Mİ?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararı doğrultusunda maden şirketlerinin 28 Aralık’a kadar ertelenen devlet hakkı borcunun, süre bitiminde tamamen affedilmesinin gündeme gelebileceği uyarısında da bulunan Tanal, “Vatandaşın hakkını kimseye yedirmeyiz. ‘Kaynak yok’ deyip vatandaşa İBAN atarak para isteyeceklerine, maden şirketlerindeki devlet alacakları toplansın ve ihtiyaçlar giderilsin. Alın size kaynak. Ne diye doğayı umursamadan daha fazla kazanma hırsıyla konteynırları altınla, değerli madenlerle dolduran firmalardan parayı almıyorsunuz? Gelirleri bunlara peşkeş çekiyorsunuz, vatandaşa gelince para vermiyorsunuz” sözleri ile tepkisini dile getirdi.