Madonna koronavirüs nedeniyle Paris konserlerini iptal etti
Madonna Fransa'da artan koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Paris'te salı ve çarşamba günü gerçekleşecek olan gösterilerini iptal etti.
Ünlü şarkıcı Madonna, Fransa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Paris'te yapacağı gösterilerini iptal etti.
Madonna, koronavirüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiğini açıkladı.
Fransa pazar günü, koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması üzerine aldığı önlemler kapsamında binden fazla insanın bir araya toplanmasını yasaklamıştı.
Öte yandan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Saymaz ile Perinçek canlı yayında birbirine girdi!
- Kadıköy'de gece yarısı dehşete düşüren olay!
- Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi