Mahkeme 4 örgüte birden üyeliği tutarsız buldu

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Ankara 19. İdare Mahkemesi; Türkiye İş Kurumu’nda çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi Volkan Ayhan’ın, “isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarıyla PKK, FETÖ, DHKP/C ve MKP terör örgütleriyle irtibatlı gösterilerek işe iade edilmemesiyle” ilgili yaptığı başvuruyu karara bağladı.

OHAL İnceleme Komisyonu işleminin iptaline ve Ayhan’ın kamudaki işine iadesine karar veren mahkeme, gerekçesinde, “davacının terör örgütleri ile irtibatını veya iltisakını gösterir somut herhangi bir veriye rastlanılmadığını, dosyadaki bilgilerin tutarsız olduğunu” bildirdi.

Türkiye İş Kurumu’nda İş ve Meslek Danışmanı olarak görev yapan Volkan Ayhan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, “isimsiz ve imzasız yapılan PKK yandaşıdır” şeklindeki ihbar üzerine, Ayhan hakkında, “FETÖ üyesi olmak” suçundan soruşturma başlattı. 5 Eylül 2017’de tamamlanan soruşturmada, kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluşturacak nitelikte delil elde edilmediği gerekçesiyle “takipsizlik” kararı verildi.

ÖRGÜT SAYISI ARTTI

Ayhan, bu süreçte OHAL Komisyonu’na başvurarak, işe iadesini istedi. Ancak OHAL İnceleme Komisyonu, 13 Haziran 2018’de, Ayhan’ın başvurusunu reddetti. Kararda, “davacının DHKP/C-HÖC içerisinde faaliyet gösterdiği, MKP ve PKK terör örgütleri sempatizanı olduğu, eylem ve etkinliklerine katıldığı” öne sürüldü.

İhbar mektupları gerekçe gösterildi. Ayhan adına BES, avukat Duygu Demirel aracılığıyla OHAL Komisyonu’nun kararının iptali istemiyle dava açtı. Ankara 19. İdare Mahkemesi, komisyonun ret işleminin iptaline karar vererek, Volkan’ın işe iadesine hükmetti. Kararda, “işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve parasal hakların hakediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi” istendi.

Kararın gerekçesinde de “Ayhan’ın ihbar mektupları üzerinden PKK, FETÖ, DHKP/C, MKP ve diğer sol terör örgütleri ile suçlandığı” belirtilerek, “davacı hakkındaki ihbar dilekçeleri ile hakkındaki soruşturma dosyası ve komisyon kararı arasında bir tutarsızlık olduğu” ifade edildi.