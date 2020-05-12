Malazgirt Anma Etkinlikleri’nin yapıldığı parka üç yılda 46 milyon TL harcandı

12 Mayıs 2020 Salı, 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu Okçular Vakfı tarafından düzenlenen ‘Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri’nin gerçekleştirildiği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’na milyonlarca lira harcandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için üç yılda üç ayrı ihale gerçekleştirildi. Üç ihale sonucunda da kamu bütçesinden toplam 46 milyon 136 bin TL harcandı.

HELİKOPTER PİSTİ, FETİH YOLU VE NAMAZGAH

Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına ilişkin ilk ihaleyi 2018 yılında düzenledi. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması” durumunda kullanılması öngörülen pazarlık usulü yöntemiyle düzenlendi.

Gökten İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Kenan Gökten İş Ortaklığı’nın kazandığı belirtilen ihale kapsamında 23 milyon 187 bin TL’lik ödeme yapıldı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına “Giriş kontrol ünitesi, merasim alanı, toplanma alanı, çevre düzenleme, altyapı üniteleri, ‘namazgah, fetih yolu, helikopter pisti’ ve otopark” yapıldı.

13 MİLYON TL’LİK ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Yapım İşi” başlığıyla bir ihale daha düzenledi. Yine pazarlık yöntemiyle yapılırken ihaleyi 13 milyon 100 bin TL teklif veren Emba Madencilik İnşaat Şirketi kazandı.

Ocak ayı sonunda da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için bir ihale daha yaptı. “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 3’üncü Etap Çevre Düzenleme ve Peyzaj Uygulama Projesi” başlığıyla düzenlenen ve şubat ayı sonun sözleşme imzalanan ihale ile cami, idari bina, şadırvan, köprü ve millet kıraathanesi inşa edilmesi için Azboy Mühendislik- Öz Gönül İnşaat İş Ortaklığı’na 9 milyon 849 bin TL ödendi.