Mali müşavirlerden 'salgına karşı önlem' çağrısı: Risk altında çalışıyoruz

12 Nisan 2020 Pazar, 14:36

Mali Müşavir İşveren Sendikası Genel Başkanı Eyyup Sabri Güler, yaptığı yazılı açıklada sektör çalılşanı yaklaşık 500 bin çalışanın koronavirüs salgın riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Güler, hayatını kaybeden ve kontrol altında tutulan birçok meslektaşlarının olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

Bizler bu ülkede kayıtlı ekonomi ve kayıtlı istihdam için daha öncesi de olmakla birlikte yasamız çıktığı 1989 yılından bu yana 31 yıldır Maliye Bakanlığı ve SGK başta olmak üzere devlet kurumları boşalmışken gece gündüz tatilimiz iznimiz hastalığımız ve diğer hiç bir sosyal hakkı olmaksızın tüm bilişim iletişim kira personel vs giderleri kendisi karşılayan, istihdam yaratan ilaveten KDV ve Gelir/Kurumlar vergisi ödeyen 120.000 meslek mensubu ve 20.000 stajyerle 140.000. çalışanlarımızla 480 bin ve ailelerimizle 1 buçuk milyon kişilik bir kesimiz.

Devletimize vergileri sigorta primlerini toplayıp gelir sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle sendikamızı da kurduk. Ancak medyada sesimizi duyurmakta sıkıntı çekmekteyiz. Tüm dertlerimiz bir yana şu anda dünyayı saran ve pandemi halinde olan virüs salgını nedeniyle bir çok tedbirler alınmış bir çok resmi yada özel kurum ve kuruluş kapatılmış, personel ve memurlara izin verilmişken ve vergi ödemeleri 6 ay süreyle ötelenmişken, işçiler çıkartılıp işyerleri kapatılmışken beyanname ve bildirge verme konusunda hiç bir önlem alınmamıştır.

Maalesef meslek örgütümüzde konuya sessiz kalmaktadır. Fatura bilgi belge toplayamadığımız gibi devlet bu konuda ölüm ve hastalık meslek ayrımı yaparmış gibi hiç bir önlem almamıştır. Oysa ölümün meslek ayrımı yoktur.

Nerede nasıl saklandığı veya düzenlendiği, nasıl ulaştırıldığı belli olmayan binlerce kirli pis sağlıksız fatura fişle tek tek elimize alıp uğraşarak kayıt yapıyor e beyan veya e bildirge sisteminden beyanname göndermekteyiz ve bunları gönderirken de kurumların yetersiz alt yapı ve yazılımları nedeniyle gece geç vakitlere kadar aynı havayı soluyoruz. 1 buçuk milyon kişi risk altındadır. Şu anda hayatını kaybeden yada kontrol altında birçok meslektaşımız bulunmaktadır. Lütfen sesimiz olun. Ölmek istemiyoruz.