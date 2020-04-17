Mamak Belediyesi koronayı bahane etti, memurun parasını kesti

17 Nisan 2020 Cuma, 13:11

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse imzasıyla önceki gün yayınlanan “Bütçe Uygulaması Tedbirleri Genelgesi”nde, koronavirüs salgınının yayılımının yavaşlatılması ve olumsuz etkilerinin azaltılması için çok sayıda tedbir alındığı belirtildi. Salgınla mücadeleye bağlı olarak belediye gelirlerinin azaldığı, buna karşın sosyal hizmet ve yardım giderlerimizin öngörülerin ötesinde arttığı savunuldu. Bu gerekçeyle alınan tedbirler kapsamında, “Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mamak Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem-Bir-Sen) Sendikası Arasında Akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırıldığı” bildirildi. Genelge ile belediye memurları ikinci bir düzenlemeye kadar sosyal denge tazminatı ücreti alamayacak. Genelgenin bir başka maddesinde ise, yurttaşların tahsilat yapmasını kolaylaştırmak için e-belediye çalışmalarının artırılacağı belirtildi.

"MEMURA AKP TARZI SALDIRI"

CHP Büyükşehir ve Mamak Meclis Üyesi Haydar Demir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Mamak Belediyesi yönetiminin, ilk tasarruf tedbirlerinden bir tanesi memurların sözleşme ile düzenlenerek yasal hale gelmiş hakları olan sosyal denge tazminatını kesmek oldu” dedi. Kararı, yetkili sendika ile görüşülmeden verildiğini söyleyen Demir, “Bem-Bir-Sen de kendilerine yakın bir sendika. Bu karar için yargı yoluna başvuracaklar mı bilmiyoruz” diye konuştu.

Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

“Belediye Başkanı Murat Köse, her konuşmasında işçinin ve memurun hakkından, vatandaş lehine çalışmalardan dem vurur. Maalesef Murat Köse bugün söylediği yarın tutmayan faaliyetler yapıyor. Sosyal denge tazminatı anlaşması yapılırken, tazminat karşılığı memura yol parasını verilmemesi kararlaştırılmıştı. Şimdi hem memura yol parası vermiyorlar, hem de tazminatını ödemeyerek çift taraflı kazanç sağlıyorlar. Tüm çalışanlarının en çok paraya ihtiyacı olduğu, giderlerinin arttığı zamanda bu şekilde kesinti yapılması AKP anlayışının ucunu gördüğü anda işçiye, memura saldırı anlayışının yansımasıdır. Belediye, tazminatını talep eden memura kapıyı gösterecek.”

“İŞÇİNİN 500 TL’Sİ KESİLDİ”

Belediye işçilerinin de yoğun mesai yaptığına dikkat çeken Demir, “İşçilere yeni ödemeler yapmak yerine, verdiği maaşlarda hiçbir iyileştirme olmadı. Az paraya çok iş istiyorlar. Genelge ile vatandaşın belediyeye tahsilat yapmasını kolaylaştırıyorlar ama çalışana para öderken ‘ne kadar az versek’ diye düşünüyorlar” dedi. CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın ise, tasarruf kapsamındaki genelge dışında, belediye işçilerinin yemek ve yol paralarında kesintiye gidildiğini, bu tutarın ise yaklaşık kişi başı 500 TL’ye denk geldiğini belirtti.