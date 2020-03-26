Manisa'da 300 çalışanı bulunan özel hastane: SGK ödeme yapmıyor, kapanmak üzereyiz

26 Mart 2020 Perşembe, 13:45

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Özel Sarıkız Hastanesi, Gediz Tıp Merkezi ve Cevahir Tıp Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı Dr. Nail Sarıoğlu, sağlık çalışanlarıyla birlikte hastane önünde yaptığı açıklamada, SGK’den hakediş alamadıkları için kapanmak üzere olduklarını bildirdi. Sarıoğlu, İzmir SGK Kemeraltı Şubesi'nin kendilerini hukuka aykırı bir şekilde zor duruma soktuğunu ifade etti.

Gediz Global Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan üç sağlık kuruluşunun kapanma tehlikesinde olduğunu, bu kurumlarda çalışan 300 personelin işsiz kalacağını belirten Dr. Nail Sarıoğlu, "Tüm dünyada sağlık kuruluşlarının ayakta kalması için desteklendiği böylesine kritik bir dönemde, SGK’nin tam tersini yapmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını sebebiyle, 300 personeli ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Sarıoğlu, "Bu hukuksuzluğun derhal son bulmasını istiyoruz. Bu bir isyan değil imdat çağrısıdır." dedi.



