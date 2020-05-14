Manisa'da traktör altında kalan Alime Naz kurtarılamadı
Manisa'da traktör altında kalan 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 2.5 yaşındaki Alime Naz Toprak komşularının traktörünün altında kaldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Killik Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, üzüm bağından dönen Mehmet Kara (40), 45 RL 791 plakalı traktörüne takılı olan ilaç makinesinin çıkarılması için komşusu Hüseyin Toprak'tan yardım istedi. Toprak, zirai ilaç makinesinin çıkarılması için komşusuna yardım etti.
Makine çıkarılırken Mehmet Kara'nın traktörle hareket ettiği sırada aracın büyük tekerleğinin önüne gelen Hüseyin Toprak'ın 2.5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak, traktörün altında kaldı.
Baba ve traktör sürücüsü, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen küçük Alime Naz yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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