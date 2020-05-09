Mansur Yavaş: Çomak sokan herkese gerekli cevap verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yıllardır başkanlara verilen borçlanma yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmesini, "Bunun tabi siyasi bir sorumluluğu olacak. Çomak sokan herkese de mutlaka gerekli cevap verilecektir” diye eleştirdi.

Dün toplanan ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Belediye Meclis Toplantısında, belediye başkanlarına borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin karar tartışmalara neden oldu.

Belediye başkanlarının yıllardır kullandığı yüzde 10 limiti aşmamak üzere borçlanma yetkisi almasına ilişkin başkanlık yazısı Başkan Yavaş döneminde veto yedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN “EMSAL KARARLAR UYGULANMIYOR” ELEŞTİRİSİ

AKP Grup Başkan Vekili Murat Köse’nin limitin 100 milyon lirayla sınırlı olmak üzere değiştirilmesi yönündeki talebi ile eleştirilerine yanıt veren Başkan Yavaş, geçmiş dönemde alınan emsal karar ve uygulamaları da anlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mesela 2010 yılı örneği var. 5390 sayılı kanunun 68. Maddesine göre Belediye Meclisinin yetki sınırının üst kısmı, üst sınırı geçmemek üzere, her yıl yüzde 10 diye karar alınmış. Yani rakam belirlenmesi şart değil. Daha önceden emsal kararlar var. Kesinleşen bütçenin yüzde 10’u dendiği zaman o yüzde 10’u bir kuruş geçemezsiniz. Rakam yazmaya da gerek yok. Şimdi 100 milyon lira olarak talep edildiğine göre boşa tartışıyoruz. Murat bey, 100 milyon lira ile ilgili bir gerekçeniz var mı? Mesela neden 150 değil, 350 değil veya neden 50 değil de 100? Biz geçen sene 1 milyara yakın bizden önceki yönetimlerin borcunu ödedik. Şu anda 971 milyon lira da faiz borcu var. Her ay 50 trilyon ödüyoruz. Bizim borcumuz değil ama bizim değil diye bunu ödemeyeceğiz demiyoruz. Bu borçlanma geçmiş dönemlerde Belediye Meclisi tarafından neredeyse nihai şekilde, yani istediğiniz kadar kullanabilirsiniz şeklinde verilmiş. Şimdi belediye başkanı farklı partiden diye mi düşünülüyor onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu yetki 2009’da, 2014’ten sonraki seçimde hepsinde belediye başkanına tanınmış. Şimdi neden 100 milyon?”

"ÇOMAK SOKAN HERKESE GEREKLİ CEVAP VERİLECEK"

Tartışmaların uzaması üzerine belediye başkanına yüzde 10 yerine 100 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesi kararını onaylatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Muhalefetin istediği şekilde 100 milyon lira olarak oy çokluğu ile onaylanmıştır. Bunun tabi bir sorumluluğu olacak arkadaşlar, siyasi sorumluluğu olacak. Daha önceki yıllarda ne kadar verilmiş, nasıl faizlerle verilmiş, şimdi de uygulama nedir bunları bundan sonra billboardlarda ve televizyonlarda göreceksiniz. Çünkü Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize emanet etmiş ve en iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Çomak sokan herkese de mutlaka gerekli cevap verilecektir.”

KÖSE’YE ÜST LİMİTTEN BORÇLANMA YETKİSİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bütçenin yüzde 10’nuna kadar borçlanmasını çok bulan AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendi belediyesinde üst sınırdan borçlanma yetkisi aldı. Mamak Belediye Meclisi’nde 6 Ocak 2020 tarihinde alınan kararla Köse’ye 38 milyon 651 bin 144 lira 10 kuruş borçlanma yetkisi verildi. Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş, üst limitten yetki alarak halk sağlığını tehdit eden asbestli boruları değiştirmek istiyordu.