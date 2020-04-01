Mansur Yavaş, nakit başvuru sayısını açıkladı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 18:40

Yavaş, koronavirüsü salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı.

Yapılan başvurularla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508’e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22.849'a, gönüllü sayısı ise 3.118'e ulaşmıştır. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz.''