Mansur Yavaş, nakit başvuru sayısını açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işini kaybeden yurttaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısını açıkladı.
Yavaş, koronavirüsü salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, iş yerlerini kapatan esnaf ve ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatmıştı.
Yapılan başvurularla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
''Bu saat itibarıyla ihtiyaç sahibi başvuran sayısı 124.508’e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22.849'a, gönüllü sayısı ise 3.118'e ulaşmıştır. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz.''
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