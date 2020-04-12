Mansur Yavaş pazarcıları unutmadı

12 Nisan 2020 Pazar, 12:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren yurttaşa yardım etmeye devam ediyor.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle binlerce pazarcı esnafının ürünü elde kalmıştı. Sosyal medyada bir kullanıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Bu pazarcıların malları ne olacak?" diye sordu.

Sosyal medya kullanıcısına yanıt veren Başkan Yavaş,"Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık" dedi.

Semra Hanım,



Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız.



Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık.#BirlikteBaşaracağız https://t.co/Xe1C68sg9v — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 11, 2020







