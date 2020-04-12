Mansur Yavaş pazarcıları unutmadı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürünleri elde kalan pazarcıların meyve ve sebzelerini satın aldıklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren yurttaşa yardım etmeye devam ediyor.
Ankara'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle binlerce pazarcı esnafının ürünü elde kalmıştı. Sosyal medyada bir kullanıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, "Bu pazarcıların malları ne olacak?" diye sordu.
Sosyal medya kullanıcısına yanıt veren Başkan Yavaş,"Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık" dedi.
Semra Hanım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 11, 2020
Pazarcı esnafımızın sokağa çıkma yasağı kararıyla yaşadığı mağduriyetin farkındayız.
Onlara lütfen siz evde kalın dedik. Ellerinde kalan ürünleri, belediye yemekhanelerimizde kullanmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için satın aldık.#BirlikteBaşaracağız https://t.co/Xe1C68sg9v
Video Haberler
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!