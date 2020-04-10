Mansur Yavaş: Sizin için görev başında olacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokağa çıkma yasağının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mansur Yavaş, ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinden geleni yapacağını belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
''Değerli Ankaralılar, Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız.''
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