Mansur Yavaş: Sizin için görev başında olacağız

10 Nisan 2020 Cuma, 23:48

Mansur Yavaş, ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinden geleni yapacağını belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''Değerli Ankaralılar, Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız.''