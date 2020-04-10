Mansur Yavaş: Sizin için görev başında olacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokağa çıkma yasağının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2020 Cuma, 23:48

Mansur Yavaş, ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinden geleni yapacağını belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

''Değerli Ankaralılar, Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için  görev başında olacağız.''


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