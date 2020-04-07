Mansur Yavaş'tan operatörlere 'indirim yapın' çağrısı

07 Nisan 2020 Salı, 16:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüsü salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerden evlerinde internet bağlantısı olmayanlar için harekete geçti. Ücretsiz internet erişimi sağlanması için operatörlerle yapılan görüşmelerde verilen fiyatın yüksek olduğunu ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Mansur Yavaş sosyal mesya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a seslenen Yavaş, “Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bu gündür.

.@Turkcell @VodafoneTR @TurkTelekom yetkililerine çağrımdır.

Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin .Gün bu gündür. #BirlikteBasaracagiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2020



