Mansur Yavaş'tan sokağa çıkma yasağı öncesi uyarı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlara uyarıda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınına karşı hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlara ihtiyaçlarını erkenden tedarik etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, "İki gün sürecek yasak öncesi kalabalık oluşmasını önlemek için ihtiyaçlarınızı erkenden tedarik edin. Salgın tedbirlerine riayet etmek hayati derecede önem taşıyor. Biz tüm imkânlarımızla görevimizin başında ve yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.
Sevgili Ankaralılar;— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 15, 2020
İki gün sürecek yasak öncesi kalabalık oluşmasını önlemek için ihtiyaçlarınızı erkenden tedarik edin.
Salgın tedbirlerine riayet etmek hayati derecede önem taşıyor.
Biz tüm imkanlarımızla görevimizin başında ve yanınızda olacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/z3iNvGbIjK
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