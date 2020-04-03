Mansur Yavaş'tan ulaşım açıklaması

03 Nisan 2020 Cuma, 23:13

Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

''Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız''