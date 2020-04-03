Mansur Yavaş'tan ulaşım açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.
Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:
''Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız''
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