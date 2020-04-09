Market kuryesinden mektup: Durum o kadar insanlık dışı bir hal aldı ki...

09 Nisan 2020 Perşembe, 11:17

Kuryeler ve sanal market deposu görevlileri karantina sürecinde yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yeterli hijyen ve sosyal mesafe koşullarının sağlanamadığı ortamlarda çalışmak zorunda kalan kuryelerin, tek istedikleri ise kendilerini güvende hissetmek.

Cumhuriyet’e yazdığı açık mektup ile sesini duyurmak isteyen bir sanal market kuryesi, yaşadığı zorlu dönemi anlatarak, “Çalıştığımız ortam bize hiçbir şekilde güvence vermiyor. Özellikle depo sorumlularının çok fazla sıkıntısı var. 8 saat durmadan molasız çalıştırılıyorlar. Müşteri tarafından bu iş modeli çok güzel... Sonuçta siparişler kuryelerle ayaklarına kadar gidiyor. Olay dışarıdan bu kadar basit görünüyor… Ancak çalışma ortamımız o kadar yoğun ki 1 kişi 10 kişilik iş yapıyor. Siparişlerde herhangi bir kısıtlama olmadığı için paketler çok yüklü oluyor, kuryeler taşırken zorlanıyor. Evet, el dezenfektanı, maske ve eldiven gibi koruma amaçlı ekipmanlar dağıtılıyor ancak bunlar bize güvence sağlamıyor. Bağlı olduğumuz merkez hiçbir şekilde süreci yönetemiyor. İş yükünü hafifleteceğine daha da fazla iş yüklüyor” dedi.

"KRİZ ORTAMINDAN FAYDALANIYORLAR"

Çalışanların psikolojik sorunlar yaşadığını da kaydeden kurye, “Koronavirüs şüphesi olan çalışanlara eve gitmeleri söyleniyor ancak ekip arkadaşları çalıştırılmaya devam ediyor. Marketler 09.00-21.00 arası çalışırken, depolar 24 saat çalışıyor. Birçok deponun resmi evrakları da tam değil ve 24 saat açık olduğu için etraftaki mahalle sakinleriyle problem yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Doğrudan merkez ile iletişime geçmemiz imkânsız” diyen kurye, “Ama sizce merkezin bu durumdan haberi olmaması mümkün mü? Kesinlikle değil. Dışarıdan ürün getiren firma çalışanlarında bir kez olsun koruma amaçlı ekipman görmedim. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediliyor. Resmen kriz ortamından faydalanmaya çalışıyorlar” dedi.

"AMAÇLARI ‘BİZ UYARMIŞTIK’ DİYEBİLMEK"

Mektubunda ilgili makamlara çağrıda bulunan kurye, “Bütün odakları sadece uyarıp sorumluluk almamak. Tek amaçları ileride bir sıkıntı olursa 'biz uyarmıştık, önlemleri almıştık’ diyebilmek. O kadar insanlık dışı bir hal aldı ki durum… Biz istiyoruz ki devlet daha çok denetim yapsın, çalışma ortamlarımız daha hijyenik olsun. Biz her şeyden önce kendimizi güvende hissetmek istiyoruz ki başkalarına fayda sağlayalım” ifadelerine yer verdi.

Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri

KURYELER İÇİN DESTEK PAKETİ ÇAĞRISI

Cumhuriyet’e konuşan Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise kuryeler için destek paketi hazırlanmasını belirterek şöyle konuştu: “Salgın nedeniyle işsiz kalan birçok motosiklet sürücüsü gönüllü projelere destek vererek 3 boyutlu maskeleri, üretim alanlarından toplayarak, montaj edileceği adrese götürüyor ve buradan sağlık çalışanlarına ulaştırıyor. Ülkemizin bu zor günlerinde kendi canlarını hiçe sayarak risk alan motosiklet sürücüleri için bir destek paketi hazırlaması gerekiyor. Motosikletli kuryeler ve motosiklet sürücüleri için şehirler arası ulaşım açık olmalı. Köprü otoyol, feribot, tünel gibi geçişlerden ücret alınmamalı. Devletin ilgili kurumlarının açıklamış olduğu birçok destek paketine dahil edilmeyen bizler motosikletli kuryeler için acil bir çalışma yapılmasını ve ÖTV'nin kaldırılmasını talep ediyoruz."