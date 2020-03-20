Markete bu saatte gitmeyin, yakın temastan uzak durun

20 Mart 2020 Cuma, 15:52

Koronavirüs salgınına karşı şirketler önlemlerini artırdı. Açık kalması kritik öneme sahip marketler de önlem alan şirketlerin arasında yer alıyor. Migros, tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak “1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” uyarısıyla düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı. Carrefoursa 21 Mart'tan itibaren sabah saat 8.00-9.00 arasında sadece koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubu olan 60 yaş ve üzerine hizmet verecek. Metro da kasa sırasına koyduğu şeritler ve mağaza içi anonslarla müşterilerinin sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlayacak

Koronavirüs salgını sebebiyle dükkanların çoğu kapalı dururken vatandaşlar temel ihtiyaçlarını açık kalan marketlerden sağlamaya devam ediyor. Bu da insanların toplanmak zorunda kaldığı marketlerin yeni önlemler almasına yol açıyor. Son olarak market zincirleri Carrefoursa ve Metro bir dizi önlem açıkladı.

BU SAATTE SADECE YAŞLILARA GELECEK

Carrefoursa'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre Carrefoursa koronavirüsün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için, bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart, Cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

CAM PARAVAN KOYDU

Carrefoursa bunun yanında hem çalışanlarını hem de müşterileri virüs bulaşma riskine karşı korumak için kasalarına cam paravan koyduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1.5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Firma söz konusu uygulamaların kısa süre içinde Türkiye'deki tüm mağazalarına yayılacağını belirtti.

Migros, Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle mağazalarında aldığı hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkarttı. Özellikle online satışta temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerine olan olağanüstü talepleri karşılayan Migros, siparişleri 61 ilde müşterilerin evlerine büyük bir yoğunlukla ulaştırıyor. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonıyla çalışmalarını sürdüren Migros, müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarında maske kullanımına başladı. Ayrıca tedbirler kapsamında kasiyerlerde siperlik kullanım denemesi yapılıyor. Migros TV, süreci evlerde geçirirken motivasyonun artırılması amacıyla yemek tarifleri, çeşitli sanatçıların performansları ve eğitmenlerin videolarıyla evlerde müşterilere internet üzerinden kesintisiz yayın yapıyor. Toplumun olağan yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla çalışan Migros, 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor.

“1.5 METRE SOSYAL MESAFE HEPİMİZİ KORUR”

Tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasa ile mesafeyi ölçen şeritleri “1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” uyarısıyla uygulayan Migros, tedbirleri artırdı. Mağazaların çalışma saatlerinde düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20:00 olarak değiştirirken, AVM mağazaları ise 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Migros, mağaza çalışanlarının dengeli olarak çalışabilmesi için ilave istihdam da yaratıyor. Migros tüm çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına sahadaki çalışanlarına ek önlemler de alıyor.

DEZENFEKSİYON ÜST SEVİYEYE ÇIKARTILDI

Müşteri ve çalışan sağlığı, ürün güvenliği ve mağazalarındaki hijyen ortamını daima en öncelikli konu olarak ele alan Migros, olağan süreçleri dışında tüm mağaza hijyen kontrolleri ve periyotlarını artırdı. Mağazalarda ve depolarda nano dezenfeksiyon işlemine başlayan Migros’ta tüm alışveriş arabaları, sepetleri, pos cihazlarını ve kasaları günde 5 kez dezenfekte ediliyor. Dezenfektan el sıvılarını müşterilerin kullanabilmesi için mağaza giriş ve çıkış noktalarına yerleştiren Migros’ta tüm el yıkama alanlarında alkol bazlı dezenfektan el sıvısı kullanılıyor ve personeller en az 20 saniye süreyle, el yıkama talimatlarına uygun şekilde sıklıkla ellerini yıkıyor. Migros Sanal Market ve Tazedirekt sevkiyatlarında kullanılan ürün taşıma kasaları ve sevkiyat arabalarının temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik kurallarına göre düzenli olarak yapılıyor. Sevkiyat araçlarında personelin kullanması için dezenfektanlı el sıvıları yerleştiriliyor. Mağaza ve depo çalışanlarının ellerinden ve mağaza yüzeylerinden alınan analiz amaçlı numunelere düzenli olarak, mikrobiyolojik ve kimyasal testler yapılarak hijyenik açıdan uygunlukları kontrol ediliyor. Temasın ve dezenfeksiyon prosedürlerinin yoğun olduğu kasa bölgesi çalışanları için kolonya ve krem tedarik ediliyor.

BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

Metro Türkiye de , tüm mağazalarında sosyal mesafe önlemleri başlattığını duyurdu. Yeni düzenleme ile Metro’nun tüm mağazalarında müşteriler için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Ayrıca müşterileri bilinçlendirmek amacıyla mağaza girişlerinde sosyal mesafenin önemini anlatan broşürler veriliyor, mağaza içerisinde yönlendirmeler yapılıyor ve uyarı anonsları gerçekleştiriliyor.

Virüsün yayılmaması için sosyal mesafenin hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığı için önemi konusunda farkındalığı artırmak için firma, kasa alanlarında müşterilerin hangi aralıklarla duracaklarını göstermek için özel şeritler hazırladı.

METRO'DAN SOSYAL MESAFE

Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Koronavirüs gündeminde ilk günden bu yana çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ile yürütüyoruz. Gerek müşterilerimizin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Bu doğrultuda, Metro Türkiye olarak, fiyat spekülasyonlarına karşı attığımız adımlar ve mağaza içinde aldığımız hijyen uygulamalarımıza ek olarak gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Mağaza içinde sosyal mesafe alanları oluşturarak tüm işletmelere örnek olmayı umuyoruz. Diğer taraftan, belirli mağazalarımızda açılış ve kapanış saatlerimizi de düzenledik. Bu yeni girişimimiz müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışanlarımıza rafları düzenlemesi ve hijyen çalışmaları için vakit sunarken, müşterilerimize de daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.