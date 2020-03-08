Marmara Denizi’nde 3.9'luk deprem!
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında AFAD verilerine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, Kocaeli ve İstanbul’dan da hissedildi. AFAD'ın bildirdiğine göre deprem saat 07.21'de yerin yaklaşık 10 km derinliğinde meydana geldi.
Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde, Yalova’nın 3.98 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.21’de meydana geldi. Yerin 11.09 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa’nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
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