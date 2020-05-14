Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve
değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
İstanbul çevreleri ve bölgenin doğusu ile Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer
yer pus ve sis öngörülen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece
üzerinde olacak.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi
bekleniyor.
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