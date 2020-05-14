Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:01

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

İstanbul çevreleri ve bölgenin doğusu ile Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.