'Marmaris Okluk'taki yazlık saray sağlıkçılara tahsis edildin'

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:02

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk Koyu’na yaklaşık 40 bin ağaç kesilerek yapılan “yazlık saray” kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Milletvekillerinin soru önergelerine rağmen maliyeti açıklanmaya yazlık sarayda dört ana blok, bir dinlenme evi, havuzlar, personel lojmanları, iki de nizamiye yapısı bulunuyor. En büyüğü 3 bin 347 metrekare olan dört blokta, 250’şer metrekarelik ‘hobi ve eğlence’ alanları mevcut. Bu alanlar havuz, SPA, sinema gibi etkinlikler için tasarlanmış. Salon, oda, çalışma ofislerinden oluşan ‘yaşama alanı’, 611 ile 763 metrekare arasında değişiyor.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖDÜL OLSUN"

Korona virüs salgınında en ağır yükü üstlenen, bu süreçte çocuklarına bile sarılamayan sağlık emekçilerinin psikolojik olarak da çok yıprandığını belirten CHP’li Alban, yazlık sarayın sağlıkçıların kullanımına tahsis edilmesinin çalışanlara bir ödül olacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı’ndan aktarılan bilgiye göre şu ana kadar 601 sağlık çalışanının Korona virüsüne yakalandığını hatırlatan Alban, “halkımız da bu sarayın, sağlık çalışanları için yazlık kampa dönüştürülmesini istiyor. Biz onların taleplerini dile getiriyoruz ve bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu yapıyı sağlık emekçilerinin kullanımına açın” dedi.

Okluk Koyu’nda başlatılan proje için, önce sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde inşa edilen yazlık konut yıkılmış, daha sonra bölgenin koruma statülerinde ve imar planlarında değişikliğe gidilmişti. Yazlık Saray için deniz doldurulmuş, yeni bir otoyol ve büyük yatların yanaşabileceği iskeleler yapılmıştı.