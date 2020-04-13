Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 09:42

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ekmek temini konusunda sorun yaşamaması için zabıta ekipleri, 35 araçla her mahalleye sabah ve öğleden sonra da iki kez olmak üzere ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

