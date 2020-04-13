'Marx'ın Dönüşü' iki günde 100 binden fazla izlendi

13 Nisan 2020 Pazartesi, 13:34

10 Nisan’da Genco Erkal kendi Twitter hesabından müjdeli haberi vermiş ve 2008 tarihli oyunu “Marx’ın Dönüşü”nün Youtube’dan izlenebileceğini duyurmuştu.

‘YENİ SÜPRİZLER’



Pazartesi sabahı yeni bir paylaşım yapan usta tiyatrocu şunları yazdı: “Gösterime açtığımız ‘Marx’ın Dönüşü’ YouTube’da, iki gün içinde 100.000 kez izlenmiş, 8.500 abonemiz olmuş. Bu olağanüstü ilgiye yürekten teşekkür ediyorum. Çok yakında büyük sürprizler var. karantina günlerinde evinizi şenlendirmeye devam edeceğiz.”

