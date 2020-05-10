Maske üreten fabrikada çalışan 65 işçi karantinaya alındı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapan bir tekstil fabrikasında koronaya yakalanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Fabrikada 65 kişi karantinaya alındı.
Siverek'te faaliyet gösteren ve son zamanlarda maske üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. İşçi, burada yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da toplanarak, pozitif vaka görülen fabrikada üretime ara verilerek çalışanların karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından fabrikada çalışan 65 kişi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı pansiyonlarda karantinaya alındı.
14 gün süreyle karantinada kalacak olan ve sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin ihtiyaçları da Kaymakamlık tarafından karşılanacak.
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