Maskematikler bir günde 117 bin maske dağıttı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin maskematik uygulaması, yurttaşların tıbbi maskeye ücretsiz ulaşmasında kolaylık sağladı. 19 noktada bulunan maskematiklerden pazartesi günü 117 bin 330 maske dağıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 17 Nisan’da iki metro istasyonunda başlattığı ardından 30 Nisan itibariyle tüm metro istasyonları ile Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine yerleştirilen maskematikler, yurttaşlar için adeta kurtarıcı oldu. 1-3 Mayıs tarihleri arasındaki üç günlük sokağa çıkma yasağı sonrası, 4 Mayıs Pazartesi günü maskematiklerden 117 bin 330 adet maske alındı.
TEMASSIZ ALINIYOR
Hem Koronavirüsün bulaş riskini azaltması hem de kamusal alanlarda kullanımının zorunlu olması nedeniyle tıbbi maskeye büyük ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, 19 noktada bulunan maskematiklerden günde ortalama 100 bin maske ücretsiz dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 Mart’tan bu yana ücretsiz dağıttığı tıbbi maske sayısı 2 milyonu geçti. Halen Büyükşehir personeli ve Meslek Fabrikası kursiyerleri, günde 60 bin maske üretiyor. Beşli maske paketleri, haftada bir kez İzmirimKart okutularak, temassız olarak alınabiliyor.
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