Matrix'in ilk örneği mi acaba?

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:10





Karantina günleri malum. Herkes evinde. Evde zaman geçirirken de film seyretmek keyifli etkinliklerden biri. Ben de bu etkinlik kapsamında yine bir Türk filmi seyrettim. Adı "Şoför".

öldürülmeden önce Mustafa'yı kardeşine yaklaşmaması için dövüyor. Şüphenin nedeni de işte bu dayak... Başrollerde Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Yeşilçam'ın tanıdık diğer bazı simaları var. Konu tabii ki klişeler içinde oradan oraya çarpıyor kendini. Kısaca; Hülya Koçyiğit'in yani dansöz Zehra'nın abisi öldürülüyor. Zehra kız kardeşinin eski bir sabıkalı olan sevgilisinden yani Mustafa'dan şüpheleniyor ki filmi izlerken Mustafa'nın "dünya iyisi bir adam" olduğunu görüyoruz. Ama Zehra'nın abisi Osman

Şoför Orhan Gencebay da Zehra'ya aşık. Zehra Orhan'dan, abisini öldürdüğünü düşündüğü Mustafa'yı öldürmesini

"rica" ediyor ve ikna da ediyor. Bunu nasıl yaptığını anlamadım. Normal bir insan gibi görünen Orhan'ın bu teklifi neden kabul ettiğini ve kabul ettiğini de gece yarısı Zehra'nın evine kapıyı kırarak girdikten sonra yatak odasına kadar gidip "Anlaşmayı kabul ediyorum" diyerek bildirmesini gerçekten anlamadım. Neyse...

Haneye tecavüzle anlaşmayı kabul ettiğini bildiren Orhan daha sonra Mustafa'nın gece yattığı kahvehaneye gidiyor ve bir bakıyor ki Mustafa, asker arkadaşı dünya iyisi bir insan olan Mustafa. Öldürmüyor tabii ki ve gerçek katillerin peşine düşüyor. Bu arada Zehra bir ara tek başına gidip Mustafa'yı öldürmeye kalkıyor. Mustafa ise suçsuzluğunu kanıtlamak için "Dur sen elini kana bulama" deyip kendini böğründen bıçaklıyor ama ölmüyor şükür. Sonunda elbette ki Orhan bütün gerçek katilleri bulup adalete teslim ediyor. Film mutlu sonla bitiyor. Ama önemli olan bu değil tabii...

Eminim Matrix yapımcıları etkilenmiştir