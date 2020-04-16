Matt Damon ve Ben Affleck'ten poker turnuvası yoluyla koronavirüs bağışı

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:47

İki yakın arkadaş olan Matt Damon ve Ben Affleck, yıldızlarla dolu bir online poker turnuvası düzenleyerek koronavirüs salgınıyla mücadele için bağış topladı.

Ünlü aktörlerin hafta sonu düzenlediği online turnuvada, katılımcılara 10 bin dolar bağış şartı konularak, yoksulların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayan ABD'nin en büyük yardım kuruluşlarından biri olan Feeding America'ya 1,75 milyon dolar bağış toplanması sağlandı. Yardım turnuvasına Damon ve Affleck'in yanı sıra Adam Sandler, Tom Brady, Jason Bateman, Tobey Maguire, Adam Levine, Bryan Cranston, Sarah Silverman, Jon Hamm, Jason Mewes, Kevin Smith, Cheryl Hines gibi ünlü isimler de evlerinden katıldı.