Mayıs ayının kira artış oranı belli oldu

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:45

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda TÜFE aylık yüzde 0.85, yıllık yüzde 10.94 arttı. Nisan ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 12.66 oldu. Buna göre, nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı yüzde 12.66 oldu. Örneğin mevcut kira bedeli 1.000 lira olan bir kiracı gelecek ay 1.126 TL ödemek zorunda.

MÜSTAKİL EV FİYATLARI YÜZDE 25 ARTTI

Öte yandın Endeksa’nın 1 Ocak - 11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart’tan günümüze kadar olan dönemi karşılaştırdığı analizine göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi. Endeksa’nın analizlerine göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü. Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.



