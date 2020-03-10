Mbappe’nin koronavirüs testi belli oldu

10 Mart 2020 Salı, 23:59

Fransa şampiyonu PSG'de 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle gün içinde testler yapıldı, sonuçlar belli oldu. İlk işaretler, virüsü taşımadığı yönündeydi. Nitekim Mbappe faranjite yakalanmış. .Mbappe eğer onay alırsa maç kadrosuna alınacak.