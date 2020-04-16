MEB, rehber kitabı duvara yansıtıyor!
“Psikososyal Önleyici Destek Programı” kitabında, kötü örnekleri anlatan çizimlerde başı açık, iyi örnekleri anlatan çizimlerde ise başı kapalı kadınların gösterilmesi kitabına yönelik tepkiler TBMM'ye taşındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, “algı” iddiasını yineleyerek kitabın öğrenciler için hazırlanmadığını söyledi. Selçuk’un yanıtının aksine öğretmenlere, “Resimleri kalabalık sınıflarda projeksiyon ile duvara yansıtın” tavsiyesi verildiği ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başı kapalı kadınların iyi, başı açık kadınların ise kötü davranışlar gösterirken yansıtıldığı resimler için “Çocuklara gösterilmiyor” dese de resimlerin bazı okullarda projeksiyon ile tahtaya yansıtıldığı öğrenildi. Öğretmenlere, çizimleriyle tartışmalara yol açan kitapla ilgili, “Anlatılanların daha anlaşılır olabilmesi için resimlerin üzerinde daha fazla durmaları” tavsiye edildi.
ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİL
Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, skandal TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, “Kitapta başı açık kadınların çocuklara şiddet ve istismar uygularken türbanlı kadınların ise şefkat gösterirken resmedilmesinin izahı nedir?” diye sordu. Katıldığı bir televizyon programında, çizimleri onaylamadığını belirten ve soruşturma başlatıldığını anlatan Bakan Selçuk, Tanrıkulu’nun sorusuna verdiği cevapta ise “Algı yapılıyor” söylemini yineledi. Selçuk, kitapta yer alan 150’nin üzerinde görselden yalnızca dört görselin bir araya getirilerek, “Maksatlı bir algı” oluşturulmak istendiğini savunarak, “Kitap öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerine kaynak olarak sunulmuştur” dedi.
PROJEKSİYONLA YANSITILABİLİR
Bakan Selçuk’un öğrencilere yönelik hazırlanmadığını iddia ettiği görsellerin, öğrencilere gösterilmesinin tavsiye edildiği öğrenildi. Öğretmenlere, görme yetersizliği olan öğrencilere görselleri detaylı biçimde anlatmasının istendiği kitapta, “Kalabalık sınıflarda, resimler projeksiyonla da yansıtılabilir” denildi. Öğretmenlere, “Söylediklerinin daha anlaşılır olabilmesi” için görseller üzerinde daha fazla durması gerektiği de iletildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
“Psikososyal Önleyici Destek Programı” kitabında, kötü örnekleri anlatan çizimlerde başı açık, iyi örnekleri anlatan çizimlerde ise başı kapalı kadınlar tercih edilmişti. Tepkilerin artması üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk yaptığı açıklamada, “Haberde algı yapılıyor” diyerek kitabı savunsa da ikinci açıklamasında, “Doğru bulmuyorum. Soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullanmıştı.
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