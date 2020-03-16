MEB: 'Usta öğreticilik' için uzaktan eğitim yapılacak

16 Mart 2020 Pazartesi, 13:22

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler için sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Selçuk Twitter'dan yaptığı patlaşımda şunları yazdı;

Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. "Usta öğreticilik" eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz.





