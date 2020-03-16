MEB: 'Usta öğreticilik' için uzaktan eğitim yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Selçuk açıklamasında, " 'Usta öğreticilik'eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler için sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.
Selçuk Twitter'dan yaptığı patlaşımda şunları yazdı;
Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi
aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. "Usta öğreticilik" eğitimlerini uzaktan
eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi
noktasında da önemsiyoruz.
Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 16, 2020
"Usta öğreticilik" eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz.https://t.co/yMmEnQpWli
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