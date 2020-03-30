MEB’den çocukların psikolojisi için 11 maddelik plan

30 Mart 2020 Pazartesi, 09:23

"SÜREÇ KOLAY DEĞİL"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin kolay olmadığına dikkat çekerek, “İlk defa bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin her hafta çeşitliliği ve kalitesini de artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor” dedi. Bu süreçte, öğrencilerin ve velilerin yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğini bildiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz.”

KILAVUZLAR BAKANLIĞIN SİTESİNDE YAYIMLANDI

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan "Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak İçin Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi"ne göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuk ve ergenlerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşamasının oldukça olağan olduğu vurgulandı.

VELİLERE ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ İÇİN 11 ÖNERİ

Rehberde koronavirüs riskinin çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuldu:

* Bilgi edinin: Koronavirüs hakkında doğru kaynaklardan bilgi alın.

* Dinleyin: Çocuklarınızı dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin.

* İzin verin: Çocuğun salgın hakkında merak ettiklerini istedikleri zaman sormasına izin verin.

* Normalleştirin: Salgın hakkında aşırı kaygılı ve üzgün görünmemeye dikkat edin.

* Güven verin: Gerekli önlemleri aldığını ve almaya devam edeceğinizi hatırlatın

* Rahatlatın: Her zamankinden daha ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin.

* Koruyun: Çocukların uzaktan eğitimine önem verin ve koronavirüsle ilgili sosyal medya, televizyon üzerinden tartışma ya da haber ortamlarına girmelerine izin vermeyin.

* Birlikte vakit geçirin.

* Sorumluluk verin: Çocukların gönüllü olarak yardımlarına izin verin.

* Model olun: Çocuklara bu süreçte ne yapmaları gerektiği konusunda örnek olun.

* Uzmana başvurun: Önerileri uygulamanıza rağmen, çocuğunuzun aşırı panik, ağlama nöbetleri, uyku ve davranış sorunları gibi tepkileri varsa uzmana danışın.

YETİŞKİNLER NE YAPMALI?



Zorlu yaşam olaylarına, sürekli tedirgin ya da panik olma, kendini güvende hissetmeme, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, kendine ya da sevdiklerine yönelik çeşitli endişe, korku ve kaygı hissetme, her şeyin kontrolden çıktığını düşünme, dikkat eksikliği, dikkatin dağınık olması, karar verme güçlüğü, aklın karışması, sık terleme, titreme ve ürperme, uyku sorunları gibi stres tepkileri verilebileceği anlatılan rehberde, koronavirüs riski sürecinde velilere yönelik, psikolojik sağlamlığı artırmaya yardımcı olabilecek bazı öneriler ise şöyle sıralandı:

* Koronavirüs ile ilgili bilimsel, somut ve gerçekçi bilgiler edinin.

* Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın.

* Medyayı sağlıklı kullanın.

* Sağlığınızı önemseyin.

* Düşüncelerinizi gözden geçirin.

* Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin.

* Kendinize zaman ayırın.

* Aileniz ile zaman geçirin.

* Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle paylaşın.

* Toplumsal dayanışmayı pekiştirin.

* Koronavirüs riski sürecinde, buradaki önerileri uygulamanıza rağmen, yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa uzmana başvurun.