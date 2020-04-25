MEB'den özel çocukların eğitimi için mobil uygulama: "Özelim Eğitimdeyim"

25 Nisan 2020 Cumartesi, 12:37

Uygulamayla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, geliştirilen tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabilecek.

Hizmete giren mobil uygulama bilişsel, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor.

Mobil uygulamada ayrıca özel yetenekli öğrenciler de akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabiliyor.

Uygulamada "Merhaba", "Etkinlikler", "Özel Eğitim", "Özel Yetenek", "Rehberlik", "Okuma Vakti", "Sizden Gelenler", "İletişim" ve "Ayarlar" olmak üzere 9 alt başlık bulunuyor.

"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.