MEB’in okulla sınavı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Liselere geçişte sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarının artırılması, hayali Anadolu Lisesi olan yüz binlerce öğrencinin isteğini yerine getiremeyecek. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Öncelikle bu sene 1 milyon 800 binin üzerinde öğrencinin 8. sınıftan 9. sınıfa geçeceği düşünüldüğünde kapsamlı ve iyi planlanmış bir yol haritasına ihtiyaç olduğu ortadadır. Ayrıca, sınavla ve sınavsız öğrenci alacak Anadolu liselerinde sınıf kontenjanlarının 40’a çıkarılması da bir çözüm değildir” dedi.

DERSLİK DEĞİL OKUL...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikle öğrencilerin ilgi, istek ve tercihlerine dayalı bir okullaşma politikası uygulaması, sonra da 2020 - 2021 öğretim yılında yaşanması muhtemel yerleşme sorununu derslik değil, okul artırarak çözmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğan şunları söyledi:

“MEB, imam hatip ve meslek liseleri merkezli olarak şekillendirdiği ortaöğretim okullaşma politikası ile yıllardır öğrencilerin çoğunluğunu bu okullara yönlendirmeyi hedeflemiş ancak sonuç tam tersi olmuştur. 2019 LGS sonucunda birçok ilde akademik liselerin kontenjanı tamamen dolmuşken Anadolu liseleri kapasitesinin iki katı öğrenci kabul ederken, imam hatip liseleri ve meslek liselerinin kontenjanları büyük ölçüde boş kalmıştır.

AÇIK LİSE DAYATMASI!

2019 LGS sonuçlarına göre öğrencilerin Anadolu lisesi taleplerini karşılamakta zorlanan MEB, çareyi tam gün eğitim yapan Anadolu liselerinde yeniden ikili öğretime geçmekte bulmuş, sorunlar daha da artmıştır.

Açık lisede okumak zorunda bırakılan öğrenci sayısı 1 milyon 389 bin 937’ ye ulaşmış durumdadır. MEB’in yanlış okullaşma politikası örgün eğitim süreçlerinden öğrencilerimizi, özellikle yoksul aile çocuklarını her geçen yıl uzaklaştırmaya devam etmektedir. MEB öğrencilerin taleplerini toplamalı, okul gereksinimini belirlemeli ve bu gereksinimi karşılayacak önlemleri ‘Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı vardır’ ilkesini gözeterek yaşama geçirmelidir.”