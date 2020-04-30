'Meclis'in araç kira faturası 3.1 milyon SMS'

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:25

TBMM Başkanlığı da tüm tasarruf söylemlerine karşın diğer kamu kurumları gibi araç kiralamaktan vazgeçmiyor.

Geçen yıla kadar 202 aracı bulunan TBMM Başkanlığı, 2019, 2020 ve 2021 yılları için kiraladığı 95 yeni makam ve hizmet aracına 31 milyon TL ödemeyi taahhüt etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesinde Meclis bünyesinde faaliyet gösteren kiralık araçların sayısını ve bunlar için yapılan ödeme tutarlarını sordu.

CHP’li Başarır’a yanıtı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Toplam 95 kiralık araç için 2019, 2020 ve 2021 yıllarına yönelik sözleşme imzalandığını bildiren Bilgiç, 66 kiralık makam aracı için 30 milyon 412 bin 848 TL ödemeyi taahhüt ettiklerini ifade etti. Bilgiç, 10 sürücülü hizmet aracı için 358 bin TL, 7 sürücülü hizmet aracı için 54 bin TL ve 12 sürücüsüz hizmet aracı için de 315 bin TL ödeme yapıldığını da ifade etti.

‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

CHP’li Başarır, TBMM Başkanlığı’ndan gelen yanıt üzerine BirGün’e yaptığı değerlendirmede, toplamda 31 milyon TL bedelle anlaşma yapıldığını, bunun 12 milyon TL’sinin ödemesinin tamamlandığını ifade etti. Başarır, “Bu tutar, böylesine ekonomik sıkıntı içerisinde olduğumuz bir dönemde kabul edilebilir değil” dedi.

‘HOYRAT HARCAMALARDAN VAZGEÇİLMELİDİR’

Yurttaşların ekonomik darboğaza girmesi nedeniyle intihar yoluna bile başvurduğunu anımsatan Ali Mahir Başarır, “Vatandaşımızın geçimini sağlayamadığı, zor ayakta durduğu bir ekonomide kamunun yaptığı harcamaların anlaşılır, kabul edilebilir bir seviyede olması gerekmektedir. Meclis Başkanlığı araç kiralama alışkanlığından ve bu gibi hoyrat harcamalardan vazgeçmelidir” diye konuştu.