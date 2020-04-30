Meghan Markle, Prenses Diana'nın avukatı David Sherborne ile anlaştı

30 Nisan 2020 Perşembe, 11:49

İngiltere Meghan Markle ve Prens Harry'nin Daily Mail, Daily Mirror, The Sun ve Daily Express’in de aralarında bulunduğu bulvar gazetelerine karşı sıfır katılım politikasını tartışırken düşesten çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

Markle, The Mail On Sunday gazetesinin yayıncısına karşı açtığı dava için Lady Diana’nın avukatı David Sherborne ile anlaştı.

Hukuk firmasından yapılan açıklamada "Sherborne özel bilgileri kötüye kullanma, veri korumayı ihlal etme ve ilişkili gazetelere karşı telif hakkı eylemini ihlal etme konusunda Sussex Düşesi Meghan için hareket ediyor" denildi.

Meghan Markle'ın yeni avukatı Sherborne; Elton John, David ve Victoria Beckham ve Harry Styles gibi yüksek profilli İngiliz ünlülerini de temsil etmesiyle tanınıyor.

Meghan, Mail on Sunday’in yayıncısına, gazetenin okuyucularını manipüle etmek amacıyla 2018’de babasına gönderdiği özel bir mektuptan alıntıları yayınladığı için dava açmıştı.

Prens Harry, konuyla ilgili "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu.