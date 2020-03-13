Memur maaşından artırarak çocuklara bere örüyor

13 Mart 2020 Cuma, 13:53

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memurluk yapan ve 5 yıl önce sosyal medyada gördüğü “soğuktan üşüyen çocuklardan” etkilenen 28 yaşındaki Cahan, binlerce çocuğa ulaşan bere serüvenini Cumhuriyet Anadolu’ya anlattı. 5 yıl önce sosyal medyada gördüğü çocuklardan çok etkilendiğini ve çocuklar için bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğünü belirten Cahan, “Hem onları soğuktan koruyacak, hem de onlarda kalıcı olacak ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma bere örmek geldi” dedi.





‘Gözlerindeki ışıltı yetiyor’





Örgü örmeyi çocukken öğrendiğini kaydeden Cahan, şimdiye kadar yaklaşık 3 bin çocuğa ördüğü bereleri ulaştırdığını söyledi. 2 renkli öreceği bir bere için 2 top ip kullandığını belirten Cahan, “Genelde günde 3 bere örüyorum ancak işten yorgun geldiğimde günde bir bereyi zor bitiriyorum” ifadelerini kullandı. Bere göndereceği okul ve öğrencilere internet üzerinden ulaştığını ve zaman zaman bu konuda zorlandığını belirten Cahan, bereleri yollarken hep aynı illere değil farklı yerlerdeki okullara da gönderdiğini kaydetti. Cahan, “Öğrencilerin gözlerindeki ışık bana yetiyor. Aileleri tarafından takdir ediliyorum, dualarını alıyorum. Bu bana bir ömür yeter” dedi.





‘Para ile satın alınamaz’





Berelerin çocuklarda hayat bulduğunu ve onların mutlu olmasının kendisini motive ettiğini söyleyen Cahan, ailesinin en başından beri destek olduğunu belirtti. Cahan, “Ailem her zaman benimle gurur duyduğunu söyledi. Yaptığım duyulduktan sonra birçok kişi sosyal medyadan bana ‘bize de umut oldun’ dediler. Destek olmak isteyen birçok kişi oldu” ifadelerini kullandı. Ördüğü ve öğrencilere ulaştırdığı berelerin kendisine kattığı şeylerin para ile satın alınamayacağını belirten Cahan, “Huzur ve mutluluk bunların başında geliyor” dedi.





‘Daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum’





Daha çok çocuğa ulaşmak istediğini söyleyen Cahan, “Hayalini kurduğum şey, örgü örmeyi bilen ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için kendini adamış emekçi kadınlarımızla birlikte yürütmek; daha çok çocuğa ulaşmak ve onların hem yüreğini hem bedenini ısıtmak. Bu projeyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı. KÜTAHYA