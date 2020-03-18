Menderes Belediyesi’nden engellilere koronavirüs bilgilendirmesi
Koronavirüs salgınına karşı önlemler alan Menderes Belediyesi, görme ve işitme engelli vatandaşları da ihmal etmedi.
Menderes
Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler
kapsamında ilçede dezenfeksiyon çalışmaları hızla devam
ederken, bilgilendirme çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgileri içeren el
broşürü ve afişler ise ilçenin dört bir noktasına
dağıtılırken, görme ve işitme engelli vatandaşlar için de
özel çalışma yapıldı.
Belediyenin ve belediye başkanı Mustafa Kayalar’ın sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda görme engelliler için sesli, işitme engelliler için de görsel şekilde özel video hazırlandı. Video içeriğinde 9 maddede koronavirüse karşı alınacak önlemler anlatıldı.
'HERKESE ULAŞIYORUZ'
Uygulamayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa
Kayalar, “ Koronavirüs önlemlerinin başladığı ilk günden
itibaren ilçemizde gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon
çalışmalarımız vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı
alanlarda aralıksız sürüyor. Virüse karşı alınacak önlemlerin
anlatıldığı bilgilendirme afişlerini de vatandaşlarımızla
buluşturuyoruz. Her kesimin belediyesi olarak yaptığımız tüm
çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmalarımızda da engelli
kardeşlerimizi unutmadık. Sosyal medya hesaplarımızda onlar için
hazırladığımız özel videomuz ile virüse karşı alınması
gereken önlemleri anlattık. Tüm vatandaşlarımıza belediyemizin
sosyal medya hesaplarını takip etmesini öneriyorum” diye
konuştu.
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