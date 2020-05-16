Menderes'te çiçek üreticisi zorda: Nasıl ekeceğiz?

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:32

İzmir Milletvekili Ednan Arslan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “İlçe başkanımız ve Belediye başkanımızla kesme çiçek üreticilerimizi ziyaret ettik, sorunlarını yerinde dinledik. Belediye Başkanımız üreticilerimizin bu zor dönemde yanlarında olduklarını, sorunlara acilen çözüm bulmak için makro kararlar alınması gerektiğini belirtti, bizlerde Sayın Başkanımızın bu görüşlerine katılıyoruz.” dedi

ÇİÇEKLER SERADA KALDI

Çiçek serada kaldı, üretici perişan diyen Ednan Arslan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Kesme çiçek üreticisi zaten zor durumdaydı korona virüs salgını nedeniyle iyice dibe vurdu, ihracat durdu. Başta Hollanda olmak üzere Avrupa çiçek halleri mezatları kapatılmış durumda. Sınır kapıları da kapalı olunca sevkiyat yok. Bunun yanında iç piyasada da tüketim düştü. Çiftçi üretmese bile bunun kendisine bir maliyeti var. Türkiye için büyük önem arz eden bu sektörü ayakta tutmak için mutlaka özel önlemler alınmalıdır.

Anneler Günü’nden bir hafta öncesine kadar çiçek ithalatının sürdüğü söyleniyor. Üreticinin bu yıl dönüm başına zararı 10 bin lirayı geçiyor. Konuştuğumuz bir üretici kardeşimiz 36 bin lira harcama yaptım elime 6 bin lira geçti diyor, şimdi bu üretici ne yapsın. Bir başka üretici Casablanka çiçeği yetiştirdiğini, bu çiçek grubunda her yıl tek kesim olduğunu ürünün serada kaldığını dile getirerek çaresizliğini ifade ediyor. Hangi üreticiye dokunsanız bin ah işitiyorsunuz.

Üreticiler, çiçek sektöründe önemli satış payına sahip şirketlerin çiçek ithalatçılarının baskısı altında olduklarını bu nedenle firmaların yerli çiçeğin tanesinin 50 kuruş olmasına karşın 3 liralık ithal çiçeğe yöneldiklerini dile getiriyorlar. Tarımda birçok alanda yaşanan ithal ürün sorunu kesme çiçek üreticilerini de vurmuş durumda. Yerli üreticinin güçlenmesi için tedbir almak yerine onların batışını seyreden bir hükümetle karşı karşıyayız.

Bir üreticinin “Ekilmedik toprak kalmasın diyorlar ama bu koşullarda nasıl ekeceğiz?” sözü aslında her şeyin özeti.

Sattığı çiçeğin parasını 5-6 ayda alabilen üretici soruyor, biz geçtiğimiz yıllarda bu geç ödemeler nedeniyle gübreyi, ilacı nasıl alacağımızı düşünürdük, bu yıl ürün serada kaldı şimdi şunu soruyoruz, evimizin geçimini nasıl sağlayacağız, ettiğimiz zararı ve borcu nasıl ödeyeceğiz?

Menderes İzmir’in kesme çiçek üretiminde karanfil çiçeğinin yüzde 75’ini karşılıyor. Gül de ise ülke üretimini yarıya yakınını gerçekleştiriyor. Kesme çiçekler ürün grubu ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre %19 artış göstermiş. Bu dönemde Türkiye toplam 34 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş.

Süs bitkileri emek yoğun bir sektör, tarımdaki diğer sektörlere göre işgücüne daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Sektördeki doğrudan istihdam 25 bin kişi, dolaylı istihdam ise 300 bin kişi, yani sektör aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyi besliyor, istihdam sağlıyor.

Dünya süs bitkileri ithalatı 2017 yılında toplam19 Milyar dolarlık bir pazara sahip, Türkiye’nin pazardaki payı yani ihracatı ise sadece 100 milyon dolar civarında ve bunun 35 milyon doları kesme çiçek sektörüne ait. Ülkemiz bu pazarda büyümeye ve gelişmeye çok açık, desteklenmesi gereken bir alan ve sektörü ayakta tutmak için omuz vermeliyiz. Yaşanan sorunları bütün taraflarıyla masaya yatırmalı ve kısa sürede çözüm üretmeliyiz.

Sayın Genel Başkanımız "Dünya Çiftçiler Günü’nde bir çağrı yaptı ve çiftçinin borçlarını silelim" dedi. Üreticinin borçlarının silinmesi gerekiyor bu dönemde ve çiçekten KDV alınmaması gibi önlemler bir an önce alınmalı, ne gerekiyorsa üreticimizin yaşaması için yapılmalı. Biz ekonomik olarak dar boğazdan çıkışın yollarını her zaman dile getiriyoruz. Genel Başkanımızın açıklamaları da bu acil önlemler kapsamında idi ve kesme çiçek üreticilerinin sorunlarını çözmek için tüm taraflar ivedilikle bir araya gelmeli ve geç olmadan çözüm yolları bulunmalı. Bunca ailenin geçimini sağladığı bir sektör kendi dertleri ile baş başa bırakılamaz.”