Menemen Belediyesi 'Seyyar Pazar' uygulamasına 2 ton çilekle katıldı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 10:13

Menemen Belediyesi ve Menemen Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi, hem Emiralemli çilek üreticilerine destek olmak hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Koronavirüs salgını boyunca vatandaşların taze sebze ve meyveye kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Seyyar Pazar' uygulamasına katkı için birer kiloluk kaseler halinde 2 ton çileği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırdı.

Vatandaşların evde kalmasını teşvik eden 'Seyyar Pazar' uygulamasında, market fiyatlarının altında temiz ve sağlıklı gıdalar İzmirlilerin evlerine ulaştırılıyor.

AKSOY: BU GÜNLER GEÇECEK

Seyyar Pazar uygulamasının üreticiyi rahatlatacak, teşvik edecek bir model olduğuna değinen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Bu zor günler elbet geçecek. Önemli olan bu süreçten köylümüz ve üreticimizin en az zararla çıkmasını sağlamak. Tunç Başkanımızın Seyyar Pazar uygulamasını gerçekleştirmesi ile Emiralemli üreticimizin mis kokulu çilekleri artık İzmirli vatandaşlarımızla buluşuyor. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.