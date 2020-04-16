Menemen Belediyesi’nden Ata’ya mektup yarışması

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:48

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl kutlamaları ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Menemen Belediyesi bir mektup yarışması düzenliyor. Menemenli çocukların Ata’sına duygularını, düşüncelerini dile getirecekleri mektup yarışmasına, İlköğretim 1, 2, 3, 4 ve Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılım gösterebilecek. Mektupların özel bir kurul tarafından değerlendirileceği yarışmada dereceye girenlere bisiklet hediye edilecek.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin mektuplarını 22 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor. Mail gönderme imkanı bulunmayan çocuklar 0 232 841 23 59 veya 0 232 502 00 09 numaralı telefonlardan Menemen Belediyesi yetkililerine ulaşabilecek, talep etmeleri durumunda mektuplar verdikleri adreslerden teslim alınabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çok kapsamlı bir etkinlik programı hazırladıklarını ancak yaşanan salgın nedeniyle üzülerek ertelediklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Çocuklarımıza ait bu bayramı, bayram coşkusunu maalesef bu yıl yaşayamayacağız. Çocuklarımızdan tek isteğimiz evde, güvende kalmaları. Evde kaldıkları bu zamanda da, 23 Nisan’la ilgili duygularını, düşüncelerini, Atamıza sevgi ve saygılarını yazacakları mektuplarla ifade etmeleri için bu mektup yarışmasını düzenledik. Bu günler geçtikten sonra daha güzel ve coşkulu nice 23 Nisanlarımız olacak” dedi.