Menemen'de ihtiyaç sahibi yurttaşlara sıcak yemek servisi

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:45

Menemen Belediyesi, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan, ekonomik olarak da sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek amacıyla Menemen Belediyesi, Belediye Aşevi ustaları tarafından hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekleri dağıttı.

Daha önce Gölcük ve Zafer mahallelerinde çorba dağıtımı yapan, yemek yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini belirten Menemen Belediyesi, bu sefer de Ahıhıdır, Kazımpaşa ve Zafer mahallerinde yemek yardımı gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarının yönlendirmesi ile belirlenen 2 bin aileye yapılan ikramı Menemen Belediyesi Halkla İlişkiler ve Zabıta birimleri ekipleri gerçekleştirdi. Yardım yapılan aileler, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, zor günlerde dayanışma ruhunun kaybolmamış olmasından da ayrıca mutlu olduklarını belirttiler. Sadece ikramda bulunmayan, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri de öğrenen ekipler, bunların karşılanması yönünde çalışmalara başladılar.

AKSOY: ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Belediye olarak koşullar ölçüsünde halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen birçok vatandaşımız var. Zor durumda olan ailelere elimizden geldiğince yardım yapmak en önemli görevimiz. Dayanışma bizim milletimizin en değerli özelliklerinden biridir. Bu zor günleri omuz omuza atlatacağız” dedi.







