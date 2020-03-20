Menemen’de kadın dayanışma atölyeleri üretime başlıyor

20 Mart 2020 Cuma, 08:56

Mor Mutfak 2 Menemen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi’nin ortağı olan kadınların oluşturduğu Kadın İnisiyatifi ve Kadın Dayanışma Atölyesi’nin bir parçası olarak faaliyet gösterecek. Bu mutfakta kadınlar, iyi tarım ürünü olan başta karakılçık olmak üzere yerel buğday unları ile erişte, mantı, ekşi mayalı ekmek yapacak, glutensiz unlu mamüllerisağlıklı ve daha doğal formda üretecekler. Mor Mutfak 2’de tarhanadan kurutulmuş meyveye, reçelden balsirkesine,soğan turşusundan şişelenmiş ürünlere birçok ürün üretilerek satışları yapılacak. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, Menemen Belediyesi olarak kadınların her doğan gün hayatı yeniden ürettiklerine ve tüm kadınların emekçi olduklarına dikkat çekerek bu emeği ve ürettiklerini görünür kılmak, açığa çıkarmak ve kolektif güçlenmenin aracı yapmak için bir adım daha attıklarını, bir eşiği daha geçtiklerini vurguladı.